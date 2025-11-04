El gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, confirmó que actualmente solo tres presidentes municipales del interior de Jalisco cuentan con protección estatal, luego de que uno de ellos decidiera desistir del apoyo.

El anuncio se da tras la declaración del secretario general de gobierno, Salvador Zamora Zamora, quien había informado previamente que eran cuatro los alcaldes bajo resguardo.

“Hoy, con temas muy específicos, que es la protección de alcaldes y alcaldesas de Jalisco, hasta este momento solamente tres han solicitado el apoyo de la protección estatal con autos blindados”.

Lemus Navarro añadió que durante la reunión semanal de seguridad celebrada este martes no se recibieron nuevas solicitudes de resguardo por parte de autoridades municipales. (Por Edgar Flores Maciel)