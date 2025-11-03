El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, pidió no utilizar con fines políticos el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado fin de semana en Michoacán.

“No podemos caer en ser personas que lucren políticamente con una tragedia como esta. Yo creo que no podemos caer en esta mezquindad. Debemos primero enviar las condolencias a su familia, su señora esposa, a su hijito, a sus padres y concentrarnos nosotros en hacer equipo en México, una convocatoria nacional de gobiernos y de ciudadanos a cerrar filas y a decir, ya basta de la situación de violencia”.

Lemus Navarro reiteró su respaldo al Gobierno Federal para reforzar la seguridad en las zonas limítrofes entre Jalisco y Michoacán, y subrayó que su administración no permitirá que el caso sea usado con fines político-electorales. (Por Edgar flores Maciel)