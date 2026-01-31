La tenista kazaja Elena Rybakina dio la sorpresa y se quedó este sábado con el título en el Abierto de Australia al superar en tres sets a la número uno del tenis mundial, la bielorrusa Aryna Sabalenka en un gran juego lleno de detalles que llevaron a encender al público con algunas ovaciones.

Rybakina ganó con parciales de 4-6, 6-4 y 4-6, y representa su segundo torneo de Grand Slam, luego del que había ganado en Wimbledon en 2022. Es actualmente la tercera mejor del mundo.

En la varonil la final será entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic en un duelo que se espera sea espectacular. (Por Martín Navarro Vásquez)