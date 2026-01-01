En el estadio Olímpico Benito Juárez los Bravos tuvieron una gran reacción en los minutos finales, pero al final se llevaron una derrota ante Cruz Azul de 4 goles por 3 al iniciar la fecha 3 de la Liga MX.

La Máquina llegó a estar 4-1 arriba con los tantos de Agustín Palavecino, José Paradela, Rodolfo Rotondi y Carlos Rodríguez; y pudo marcar más pero Rotondi falló un penal.

Óscar Estupiñán encabezó la reacción con doblete y uno más de Guilherme Castilho, para descontaron por los de Juárez. Pese a la derrota el entrenador de los Bravos, Pedro Caixinha destacó ese poder de reacción de sus jugadores al citar que le gustó la forma en que su equipo buscó remontar en el segundo tiempo.

Gabriel Fernández al 83 salió expulsado por los celestes. (Por Martín Navarro Vásquez)