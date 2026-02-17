El Real Madrid derrotó 1-0 al Benfica en el juego de Ida de los playoffs de la fase de eliminación de la Champions League, celebrado en el estadio Da Luz de Lisboa, con solitario gol de Vinicius Jr, quien provocó que el encuentro de detuviera por algunos instantes al denunciar insultos racistas.

Por su parte, el Galatasaray de Turquía aprovecho el jugar en casa para vencer por goliza de 5-2 a la Juventus. El Paris Saint-Germain remontó el marcador en calidad de visitante y derrotó 3-2 al Mónaco. Mientras que, el Borussia Dortmund venció 2-0 al Atalanta. Los partidos de Vuelta se celebraran la próxima semana. (Por Manuel Trujillo Soriano).