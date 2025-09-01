Rene ‘N’, el líder del Sindicato de Transportistas Libertad, detenido tras una balacera en un bar en Oaxaca, fue vinculado a proceso y recluido en el penal de San Francisco Tanivet, ya que tenía cuatro órdenes de aprehensión por extorsión y secuestro.

Sobre el imputado, la Fiscalía estatal informa que el hombre era buscado por las autoridades desde hace tiempo; sin embargo, no lo había podido detener porque tenía un amparo.

El día de su detención, René ‘N’ acudió al bar ubicado en la calle de Bustamante a cobrar derecho de piso, pero el propietario lo retuvo con ayuda de un arma de fuego.