La temporada de sargazo comenzó de forma inusual en Quintana Roo, con la llegada del alga en al menos cinco municipios.

Zonas como Cozumel, Tulum, Puerto Morelos y Playa del Carmen ya registran presencia de este fenómeno la playa, pese a que normalmente inicia en primavera.

Especialistas atribuyen el comportamiento atípico al cambio climático y a las alteraciones en las corrientes marinas.

Se estima que existen cerca de siete millones de toneladas de sargazo en el océano, lo que anticipa un 2026 complejo.

El sector hotelero destina alrededor de 150 millones de dólares al año para su contención.