A un año de su puesta en marcha, la estrategia “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, coordinada por la Secretaría de Gobernación, ha permitido el canje de 9 mil 081 armas de fuego por dinero en efectivo en todo el país.

La titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que del total, 5 mil 297 fueron armas cortas, 2 mil 642 largas y mil 142 granadas, entre otras.

El programa, respaldado por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia católica, también intercambió 7 mil 749 juguetes bélicos por material didáctico.