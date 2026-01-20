Con una sorpresa en el arrancó la séptima fecha de la Champions League, tras el triunfo del Bodo/Glimt de Noruega por 3-1 ante el Manchester City de Pep Guardiola en duelo celebrado en territorio noruego y en el que el equipo local se impuso con doblete de Kasper Waarst y anotación de Jens Hauge; por el City descontó, Rayan Cherki y fue expulsado Rodri.

Por su parte, Club Brujas de Bélgica venció de visitante por 4-1 al Kairat Almaty de Kazajistán.

Y en duelos que se celebran en estos instantes: Real Madrid enfrenta al Mónaco en el Estadio Bernabéu. Paris Saint-Germain visita al Sporting. Arsenal se mide al Inter en Milan. El Olympiacos juega en casa contra el Bayer Leverkusen. Borussia Dortmund visita al Tottenham en Londres y el Copenhagen enfrenta al Nápoles. (Por Manuel Trujillo Soriano)