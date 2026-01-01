Han pasado 22 días desde el ataque y homicidio de Alberto Prieto Valencia, su hija y un escolta, emboscada ocurrida el 29 de diciembre en Zapopan.

Hasta el momento no hay detenidos por el multihomicidio, mientras el comisario municipal, Roberto López Macías, declaró que la corporación entregó toda la información a la Fiscalía del Estado.

“Las informaciones que se pidieron al inicio, ya ve que Fiscalía tiene 48 horas para integrar una carpeta de investigación se dieron en su momento, ellos siguen trabajando y colaborando en sus investigaciones para saber desde dónde, desde cuándo, dónde estuvieron, todo ese tema que traen ya, ellos lo traen pues del grupo de homicidio, lo está trabajando. Ellos ya están trabajando con su carpeta de investigación, al inicio nosotros colaboramos con ellos porque así obedece la regulación, pero después ya ellos hacen sus investigaciones”.

Investigaciones oficiales apuntaron que Alberto Prieto estaría vinculado a la organización de rifas colombianas, extorsión y tráfico de armas. (Por Gustavo Cárdenas)