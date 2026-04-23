La Secretaría de Seguridad del Estado reforzó los operativos contra la operación de máquinas tragamonedas en coordinación con fuerzas federales, con acciones dirigidas principalmente a establecimientos conocidos como “minicasinos”.
El titular de la dependencia, Juan Pablo Hernández, explicó que estos dispositivos no solo se localizan en comercios como papelerías o tiendas de abarrotes, sino también en locales dedicados exclusivamente a su operación, donde se concentran múltiples equipos.
“Pero sobre todo estamos yendo a estos lugares que se denominan como minicasinos, hemos detectado papelerías, tiendas de abarrotes que tienen una máquina o 2, pero hay lugares exclusivamente que se dedican a a meter este tipo de máquinas tragamonedas, llegan a tener hasta 20, 25 máquinas en un solo local, y es donde hemos estado trabajando”.
Hasta el momento, elementos de la Policía del Estado y la Guardia Nacional han intervenido al menos cinco de estos establecimientos en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara. (Por Edgar Flores Maciel)
SSE intensifica operativos contra “minicasinos” con tragamonedas en Jalisco
La Secretaría de Seguridad del Estado reforzó los operativos contra la operación de máquinas tragamonedas en coordinación con fuerzas federales, con acciones dirigidas principalmente a establecimientos conocidos como “minicasinos”.