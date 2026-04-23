La Secretaría de Seguridad del Estado reforzó los operativos contra la operación de máquinas tragamonedas en coordinación con fuerzas federales, con acciones dirigidas principalmente a establecimientos conocidos como “minicasinos”.

El titular de la dependencia, Juan Pablo Hernández, explicó que estos dispositivos no solo se localizan en comercios como papelerías o tiendas de abarrotes, sino también en locales dedicados exclusivamente a su operación, donde se concentran múltiples equipos.

“Pero sobre todo estamos yendo a estos lugares que se denominan como minicasinos, hemos detectado papelerías, tiendas de abarrotes que tienen una máquina o 2, pero hay lugares exclusivamente que se dedican a a meter este tipo de máquinas tragamonedas, llegan a tener hasta 20, 25 máquinas en un solo local, y es donde hemos estado trabajando”.

Hasta el momento, elementos de la Policía del Estado y la Guardia Nacional han intervenido al menos cinco de estos establecimientos en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara. (Por Edgar Flores Maciel)