El cine de terror hecho en Jalisco encontró un nuevo escaparate en la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara con la película “Día de Muertos”, presentada dentro de la sección “Hecho en Jalisco”.

En entrevista con Notisistema, el productor de la cinta, Paco Arias, mencionó que ya están por buscar su estreno comercial, así como la segunda entrega de la historia.

“Ya buscamos ir a salas, se tiene pensado poder salir este año, no tenemos confirmada todavía una fecha; los inversionistas no sabían si salir en México ahora ya lo decidieron, por eso la festivalearon aquí en Guadalajara, entonces hay muy buena expectativa de salir a salas en México y también ya estamos en la secuela”.

“Día de muertos” tendrá varias exhibiciones en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. (Por Katia Plascencia Muciño)