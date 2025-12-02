Starbucks acordó pagar 35.5 millones de dólares en restitución a más de 15 mil empleados en Nueva York tras una investigación que determinó que la cadena redujo horas y modificó turnos sin el aviso previo requerido por la Ley de Semana Laboral Justa.

El Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador documentó más de medio millón de violaciones desde 2021 en más de 300 sucursales, además de negar a empleados la posibilidad de trabajar horas adicionales.

La empresa también pagará 3.4 millones en multas.

Autoridades destacan que se trata del mayor acuerdo de protección laboral en la historia de la ciudad.

Starbucks aseguró que ha invertido 500 millones de dólares para mejorar condiciones y cumplir la normativa, mientras trabajadores denunciaron afectaciones por la falta de personal y la reducción de horarios.