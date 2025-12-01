El Fondo Estatal de Desastres Naturales quedó sin recursos para atender las afectaciones provocadas por el temporal de lluvias. Así lo confirmó este martes la titular de la Secretaría de Asistencia Social, Priscila Franco, quien reconoció que, debido a la magnitud de los daños, el monto destinado a apoyos se duplicó, dejando pendientes de pago a municipios como Puerto Vallarta y Villa Purificación.

“El municipio por ejemplo de Puerto Vallarta, la verdad es que tengo que decirlo: nos falta recurso ya en el fondo, en el fideicomiso se agotaron ya este año los 50 millones por el temporal, pero tenemos pendiente más de otros 50 millones para asignación y que podamos aprobar todos estos municipios que están pendientes. No son 50 millones, realmente tenemos un monto casi de 80 millones extras asignado este año pendientes para poder aprobar y para poder asignar el recurso para menaje y para infraestructura”.

Franco explicó que los casi 80 millones de pesos faltantes para completar los apoyos por inundaciones serán solicitados a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría General de Gobierno. Añadió que es necesario fortalecer las estrategias de prevención y dejar atrás los modelos centrados únicamente en la reacción ante los desastres naturales. (Por Edgar Flores Maciel)