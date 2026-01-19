El hallazgo de dos nuevos cuerpos entre los restos de los trenes que colisionaron el domingo en el sur de España elevó a 45 el número de víctimas mortales.
Los cadáveres fueron localizados en vagones del tren privado, que descarriló a la altura de Adamuz y chocó con una unidad de la compañía pública.
Autoridades continúan la investigación sobre las causas del siniestro, considerado el accidente ferroviario más grave desde el 2013.
Sube a 45 muertos choque de trenes en sur de España
