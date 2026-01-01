Ante el reciente desencuentro entre el primer ministro de Canadá, Mark Carney y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuyos discursos en el Foro Económico de Davos, causaron revuelo, la Primera Mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó que su gobierno trabajará para que esta situación no rompa las negociaciones en torno a la revisión del T-MEC.

“Nosotros vamos a trabajar para que no se rompa y creemos que es conveniente para los tres países mantener el acuerdo comercial. Yo no llamaría ‘Choque de discursos’, sino sencillamente pues son distintos puntos de vista frente a lo que está ocurriendo a nivel internacional. Entonces, vamos a trabajar, no he hablado recientemente con el primer ministro Carney, nos hemos buscado y vamos a tratar de tener una conversación; y por supuesto, con el presidente Trump para todas las negociaciones que tienen que ver con el acuerdo comercial”.

En este sentido, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará la próxima semana a Washington, para continuar con las negociaciones. (Por Arturo García Caudillo)