A casi dos semanas de las lluvias e inundaciones que golpearon a Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, el Gobierno de México confirmó 79 personas fallecidas y 19 desaparecidas.

El micrositio oficial detalla que Veracruz sigue como la entidad más afectada al registrar 35 muertes, Hidalgo 22, Puebla 21 y Querétaro una.

Por cierto, la presidente, Claudia Sheinbaum, anunció que realizará una gira por Poza Rica y Álamos, Veracruz, así como por comunidades afectadas en Puebla, para supervisar la entrega de apoyos.