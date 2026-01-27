Luego de momentos de tensión y pánico registrados en la colonia Jardines del Tepeyac, en Zapopan, autoridades confirmaron que el saldo final de la balacera ocurrida entre escoltas, su protegido y civiles armados es de una persona fallecida y cinco más heridas.

De acuerdo con información oficial, en el cruce de las avenidas Guadalupe y Patria fueron localizados dos escoltas lesionados, así como el objetivo principal del ataque, todos con impactos de arma de fuego.

Los heridos fueron trasladados a recibir atención médica.

A una cuadra del primer punto, autoridades encontraron a otros dos hombres heridos, quienes también fueron llevados a un puesto de socorros.

Posteriormente, la Policía de Zapopan informó que un sexto lesionado arribó por sus propios medios a un centro médico.

Minutos después, se confirmó que una de las seis personas heridas falleció mientras recibía atención médica.

Hasta el momento, no se ha precisado si la víctima mortal corresponde a alguno de los presuntos agresores o a las personas atacadas.

Las autoridades señalaron que las víctimas viajaban en una camioneta blindada de lujo y fueron emboscadas al momento de descender en un establecimiento de la zona. (Por Edgar Flores Maciel)