La Secretaría de Marina informó que fue localizado el cuerpo de la persona que permanecía desaparecida tras el accidente aéreo ocurrido el lunes en Galveston, Texas.

Con ello, suman seis las personas fallecidas de las ocho que viajaban a bordo de la aeronave de la Marina de México.

La dependencia señaló que los dos sobrevivientes se encuentran estables y reciben atención médica.

El vuelo realizaba una misión humanitaria de traslado médico en coordinación con la Fundación Michou y Mau.

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro.