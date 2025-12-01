Atlas ganó su primer juego de pretemporada al derrotar 3-2 al Tepatitlán de la Liga de Expansión en duelo celebrado en las Instalaciones de la Academia. Los Rojinegros se impusieron con goles de: Aldo Rocha, Diego González y Adrián Mora.
Su siguiente encuentro será el sábado ante los Leones de la UdeG, que por su parte, vencieron 3-2 a los Alebrijes de Oaxaca, en duelo de preparación de cuatro tiempos, que se llevó a cabo en la Primavera. Alejandro Bravo marcó un doblete y Daniel Torres otro tanto para el triunfo de los Melenudos. (Por Manuel Trujillo Soriano)
Inicia Atlas sus partidos de pretemporada con victoria ante el Tepatitlán
