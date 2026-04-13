El peaje de la autopista Guadalajara-Colima aumentó 4.4 por ciento a partir de este lunes, informó la Operadora de Autopistas Sayula.

Con el ajuste, el costo total para automóviles en todo el trayecto asciende a 427 pesos, frente a los 409 pesos previos.

Por tramos, Acatlán-Atoyac cuesta 122 pesos, Atoyac-Ciudad Guzmán 92 pesos y Ciudad Guzmán-El Trapiche 213 pesos.

El incremento se ubica por debajo de la inflación mientras que otras autopistas del país, administradas por Caminos y Puentes Federales, también registraron alzas promedio de 4.6 por ciento.