El coordinador del proyecto, Roberto Capuano, confirmó que el auto eléctrico Olinia ya no costará 90 mil pesos como se había anunciado, sino que tendrá un precio estimado de 150 mil pesos, con un tope de 200 mil.

El ajuste responde al encarecimiento de componentes como baterías de litio y a la inclusión obligatoria de sistemas de seguridad.

Además, el lanzamiento comercial se pospone al primer semestre de 2027; en 2026 solo se presentará un prototipo.

El vehículo será ensamblado en Puebla y estará enfocado a uso urbano, con velocidad limitada y autonomía aproximada de 150 kilómetros.

Aun con el incremento, busca posicionarse como la opción más accesible del mercado nacional.