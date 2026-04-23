La diputada de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, presentó tres iniciativas para impulsar la construcción de vivienda social ante la caída de la oferta en el estado.

La legisladora advirtió que en una década el precio de la vivienda aumentó 468 por ciento y la producción de casas accesibles se redujo drásticamente.

Las propuestas contemplan reducir impuestos, licencias y derechos registrales para desarrolladores que construyan viviendas de hasta 1 millón 50 mil pesos.

Las iniciativas se vinculan con el programa estatal impulsado por Pablo Lemus Navarro, que incluye la donación de terrenos para edificar casi dos mil viviendas.

El objetivo es facilitar el acceso a casa propia para familias de bajos ingresos.