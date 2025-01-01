Al confirmar que el subsidio al transporte público será de 1,200 millones de pesos que saldrá del presupuesto global, el Secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, estima que tres millones de usuarios que cuenten con la Tarjeta Única, serán beneficiados.

“Nosotros estamos calculando que alrededor de tres millones de usuarios sean los que tengan acceso a este beneficio – Oiga secretario, multiplicando los tres pesos, ¿serían tres pesos por tres millones de beneficiarios? – No, no, en realidad el promedio de usuarios es de un millón 400, es la mitad, lo que sucede es que quien tenga la tarjeta en el momento que use la tarjeta, le van a cobrar los once pesos”

El Secretario de la Hacienda Pública de Jalisco, apunta que incluso se podrían ampliar 300 millones de pesos más en caso de requerirlo, para que la población con tarjeta única acceda al servicio a un costo de once pesos. Los trámites para la credencialización comienza el 12 de enero. (Por Gricelda Torres Zambrano)