El secretario de Salud, David Kershenobich, anunció el próximo lanzamiento de la campaña nacional “Di sí a la donación de órganos”, orientada a fortalecer la cultura de la donación en México.
Durante la conferencia matutina, destacó avances del sistema de trasplantes, con más de 2 mil 700 trasplantes de riñón en el último año y una alta tasa de sobrevida, principalmente en hospitales públicos.
Informó también de resultados positivos en trasplantes de hígado, corazón y pulmón, con estándares comparables a los internacionales.
El funcionario subrayó que ningún paciente ha carecido de medicamentos inmunosupresores y recordó que una sola persona donadora puede salvar hasta ocho vidas.
Invitó a la población a registrarse en el Centro Nacional de Trasplantes.
Salud lanzará campaña nacional para impulsar la donación de órganos
