Sudáfrica se clasificó hoy para la Copa Mundial de Futbol 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, tras vencer 3-0 a Ruanda. Los Bafana Bafana superaron en la última jornada de las eliminatorias africanas a Benín, que fue derrotado 4-0 por Nigeria en el otro partido del grupo C, y aseguraron su cuarta participación en un Mundial después de 16 años, tras haber asistido las ediciones de 1998, 2002 y 2010.

Sudáfrica es el invitado número 23 a la justa Mundialista y el séptimo país de África que sella su pasaporte junto con: Cabo Verde, Ghana, Marruecos, Túnez, Egipto y Argelia. (Por Manuel Trujillo Soriano)