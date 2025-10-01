Las lluvias del pasado fin de semana en Puerto Vallarta causaron daños valuados en cinco millones de pesos en el Centro Universitario de la Costa (CUCosta) de la Universidad de Guadalajara, debido al ingreso de agua y lodo a las instalaciones, informó su rectora, Karla Planter.

La funcionaria explicó que ya se trabaja con la aseguradora para cubrir los daños materiales y que parte de la comunidad universitaria también resultó afectada en su patrimonio personal.

“También algunos miembros de la comunidad, en el puro Centro Universitario son 59 miembros de la comunidad, entre estudiantes, docentes, administrativos y operativos que resultaron afectados, y estamos llevando a cabo una colecta para apoyarlos en primera instancia a ellos lo mismo que en la preparatoria, porque también en la preparatoria de Puerto Vallarta hubo una afectación a un muro que ya se está trabajando en él, finalmente lo tiró la crecida del río”.

La rectora añadió que, a partir de este martes, el CUCosta funcionará como centro de acopio para reunir víveres y artículos de primera necesidad en apoyo a los damnificados del municipio. (Por Edgar Flores Maciel)