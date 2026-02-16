El Barcelona sufrió una dolorosa derrota, al caer este lunes 2-1 en su visita al Girona, en el cierre de la fecha 24 de la Liga de España, con lo cuál se quedó en 58 puntos y cedió el liderato genera al Real Madrid, que con su triunfo del sábado de 4-1 ante la Real Sociedad llegó a 60 unidades y es el manda más del torneo.

Por el Barsa, Lamine Yamal falló un penal antes de que finalizará el primer tiempo. Así las cosas, en menos de una semana el equipo Culé comprometió su permanencia en la Copa del Rey al perder el juego de Ida por 4-0 ante el Atlético de Madrid y también dejo escapar el liderato de Liga. (Por Manuel Trujillo Soriano)