Es mentira que vayan a aumentar las horas extras si se aprueba la reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana, desmiente el secretario del Trabajo, Marath Bolaños.
“Porque también hay quienes han aprovechado para mal informar, para dar información no precisa, diciendo primero que con esto los trabajadores van a ganar menos, pues ya citando al clásico, mentira; también diciendo que van a aumentar las horas extras, mentira; también diciendo que esto va a significar menos descanso para los trabajadores, también mentira. Pues comentar que el compromiso que estableció nuestra presidenta es que avancemos a esas 40 horas a la semana”.
Por cierto, se había anunciado que Bolaños estaría presente hoy en San Lázaro, donde comenzaría a discutirse la minuta que ya fue aprobada por los diputados, sin embargo, al final fue citado para la próxima semana. (Por Arturo García Caudillo)
Mienten quienes dicen que con la semana de 40 horas los empleados trabajarán más: Marath Bolaños
