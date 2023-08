Tras la renuncia días atrás de la comisionada nacional de búsqueda de personas desaparecidas Karla Quintana, la senadora y presidenta de la Comisión de justicia Olga Sánchez Cordero, se pronuncia porque haya continuidad en el proyecto que quedó trunco.

Tras cuestionársele sí debería haber cambios en la forma en que se busca a los desaparecidos, Sánchez Cordero dijo que lo único necesario es que se actualice el número de personas desaparecidas.

“Yo siento que ahí el problema fue que tú registras a una persona desaparecida y qué pasó? Se lo dije a Karla en varias ocasiones. Que si lo encontraban no lo daban de baja. Porque hay muchos… hay por ahí hasta una anécdota de que el señor ya se quería ir de su casa y entonces se fue a comprar el periódico y nunca regresó. Pero no que hubiera sido desaparecido por lo malosos”.

La ex secretaria de gobernación asegura que es significativo el número de personas que actualmente están reportadas como desaparecidas y que realmente se fueron por voluntad propia y que ya fueron localizadas. (Por José Luis Escamilla)