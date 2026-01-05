El Gobierno de Suiza anunció la congelación inmediata de los activos de Nicolás Maduro y de personas vinculadas a su entorno, como medida preventiva ante la situación generada tras el arresto del mandatario venezolano por fuerzas estadounidenses.

Las autoridades helvéticas aclararon que la decisión no afecta a integrantes del actual gobierno de Venezuela y tendrá una vigencia de cuatro años.

Suiza explicó que el objetivo es evitar la transferencia de posibles recursos adquiridos ilícitamente, independientemente de las causas de la caída de Maduro o de consideraciones sobre derecho internacional.

El país se amparó en su legislación sobre personas políticamente expuestas y reiteró su llamado a la desescalada, al respeto del derecho internacional y a una solución pacífica a la crisis venezolana.