Un hombre de aproximadamente 50 años fue asesinado a balazos este mediodía en el cruce de las calles Loro y Ruiseñor, en la colonia 8 de Julio, en Guadalajara, por un sujeto que portaba vestimenta quirúrgica en color azul.

De acuerdo con reportes policiales, elementos municipales acudieron al sitio tras recibir el aviso de una agresión y localizaron a la víctima tendida sobre la vía pública. Paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales y presentaba al menos un impacto de arma de fuego en la axila.

Testigos señalaron que el agresor, vestido como personal médico, se acercó a la víctima y le disparó a corta distancia antes de huir con rumbo desconocido.

En la escena no se localizaron indicios relevantes para la investigación. Personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco inició las diligencias correspondientes para esclarecer el homicidio. (Por Edgar Flores Maciel)