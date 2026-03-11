El Consejo Regulador del Tequila informó que el número de establecimientos internacionales con el Distintivo T llegó a 170, tras la entrega de nuevos reconocimientos durante una gira de trabajo en Japón.

En el marco de la feria FOODEX 2026 se otorgaron 13 distintivos a restaurantes y bares japoneses que promueven la cultura del tequila y cumplen con estándares de capacitación y servicio.

El reconocimiento busca garantizar que los establecimientos difundan adecuadamente la Denominación de Origen y ofrezcan una experiencia responsable al consumidor.

La iniciativa forma parte de la estrategia para fortalecer la presencia internacional de esta bebida mexicana.