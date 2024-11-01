La actriz, cantante y directora Barbra Streisand será reconocida con la Palma de Oro honorífica durante la edición 2026 del Festival de Cannes.

El reconocimiento destaca su trayectoria artística de más de seis décadas en Broadway y Hollywood, donde ha sobresalido como intérprete, realizadora y productora.

En el mismo marco, el festival también rendirá homenaje al cineasta Peter Jackson por su influencia en la industria cinematográfica.

Los organizadores señalaron que ambos galardones buscan reconocer el impacto cultural y creativo que estas figuras han tenido en el desarrollo del cine a nivel internacional.