La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó que aumentó a 25 el número de personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas ocurrida el 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, Iztapalapa.

Entre las víctimas recientes figuran Jovani Martínez Llanos (17 años), María Salud Juaurrita (35) y Jaime Javier Becerra. Al corte de este viernes 19 de septiembre, 21 personas permanecen hospitalizadas y 38 han sido dadas de alta.

Las autoridades capitalinas mantienen la atención médica y el seguimiento a los lesionados mientras avanza la investigación sobre el siniestro. (Por Arturo García Caudillo)