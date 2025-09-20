El colectivo “Manos Buscadoras” informó que recuperó cinco bolsas más con restos humanos en la fosa clandestina localizada en una brecha conocida como San José, cerca de Camino a El Alemán, lo que eleva a 40 el total de hallazgos desde el pasado 7 de septiembre.

Las activistas señalaron que el sitio será procesado a profundidad y que emitirán un nuevo informe una vez concluidas las labores.

La fosa se ubica a ocho kilómetros de la descubierta en febrero en Las Agujas, en Zapopan.