Los Rojinegros del Atlas suman 8 juegos en fila sin ganar, pero evitaron la derrota de último minuto, al empatar a un gol de visita al Mazatlán, en el inicio de la fecha 9 de la Liga MX.

Cuando ya se estaba escribiendo el descalabro, pues los Sinaloenses ganaban 1-0 con tanto de Facundo Almada, llegó una falta en el área que mediante el VAR se marcó penal, y el serbio Djuka lo cobró muy bien para darle el empate al minuto 104.

Para el técnico Diego Cocca no hay alarmas y destaca cosas positivas. “Lo que rescato de mi equipo es que vino a jugar con personalidad, manejamos la pelota, defendimos lejos del arco… Nos faltó el último cuarto, hoy no tuvimos efectividad, pero el equipo no bajó los brazos y siguió luchando, para que legara ese penal”.

Con 7 puntos Atlas está en la zona baja de la clasificación en el torneo, en la posición 16. (Por Martín Navarro Vásquez)