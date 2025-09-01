Los Rojinegros del Atlas suman 8 juegos en fila sin ganar, pero evitaron la derrota de último minuto, al empatar a un gol de visita al Mazatlán, en el inicio de la fecha 9 de la Liga MX.
Cuando ya se estaba escribiendo el descalabro, pues los Sinaloenses ganaban 1-0 con tanto de Facundo Almada, llegó una falta en el área que mediante el VAR se marcó penal, y el serbio Djuka lo cobró muy bien para darle el empate al minuto 104.
Para el técnico Diego Cocca no hay alarmas y destaca cosas positivas. “Lo que rescato de mi equipo es que vino a jugar con personalidad, manejamos la pelota, defendimos lejos del arco… Nos faltó el último cuarto, hoy no tuvimos efectividad, pero el equipo no bajó los brazos y siguió luchando, para que legara ese penal”.
Con 7 puntos Atlas está en la zona baja de la clasificación en el torneo, en la posición 16. (Por Martín Navarro Vásquez)
¡A lo Atlas! Con penal de último minuto los Zorros empatan con Mazatlán
