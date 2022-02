Suman 60 jubilados del Instituto de Pensiones del Estado que se ampararon para evitar que su “pensión dorada” no se modifique por la reforma aprobada por el Congreso del Estado, donde se estableció un tope de casi 105 mil pesos mensuales.

El secretario de Hacienda estatal, Juan Partida Morales, indica que se les debe pagar la cantidad fijada antes de la reforma a la ley.

“Si se admite el amparo se sigue pagando como se venía pagando, no se les puede hacer la reducción”.

El funcionario no recordó el monto de esas pensiones doradas. (Por Claudia Manuela Pérez)