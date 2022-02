Quienes crearon el proyecto del Peribús se les olvidaron pequeños detalles, como por ejemplo la lateral de Periférico Sur afuera de la Plaza Centro Sur en Tlaquepaque.

Aquí usuarios y peatones para al puente peatonal de la estación Periférico Sur todos los días arriesgan su vida por la lateral, ya que o se topan con los vehículos que dan vuelta en Camino Real a Colima o con los que vienen de Periférico Sur.

“De esta lado no hay otro lado para pasar por el puente, no hay un semáforo, no hay una señalización -Exactamente ¿ustedes cómo lo ven el paso aquí?- Está muy peligroso -¿Qué ocurre amiga?- Pues, necesitan, pues, hubieran puesto otro pedazo de puente para este lado que es más concurrido”.

Y mientras a la SIOP se le olvidó poner un pedazo más de puente, como dice la señora, los agentes de tránsito brillan por su ausencia aquí en la lateral de Periférico Sur, afuera de la plaza Centro Sur en Tlaquepaque. (Por José Luis Jiménez Castro)