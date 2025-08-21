Un motociclista, de 35 años, murió tras caer de su vehículo en Periférico a la altura de López Mateos, en los límites de Tlaquepaque y Zapopan.

Al llegar al lugar, policías viales hallaron la motocicleta tirada junto al carril del Peribús y al conductor sin vida.

Con este caso, ya suman 66 las muertes por percances en motocicleta en lo que va del año en la Zona Metropolitana de Guadalajara.