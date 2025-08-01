Directivos de la compañía Adidas acudieron a Villa Hidalgo Yalalag, Oaxaca, para presentar una disculpa pública a comunidades originarias tras haber plagiado el diseño de unos huaraches.

En la ceremonia, que inició con un número musical, representantes de la empresa se sentaron frente a autoridades locales y habitantes, a quienes pidieron perdón por la apropiación indebida de elementos tradicionales en productos comerciales.