Una semana después de las lluvias que afectaron a Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, más de 52 mil servidores públicos participan en tareas de auxilio, limpieza y distribución de ayuda.

De acuerdo con autoridades federales, entre el 9 y el 16 de octubre fueron evacuadas 346 personas, mientras el saldo mortal ascendió a 72 víctimas y se mantienen 48 desaparecidos.

Se han registrado daños en casi 39 mil viviendas de 72 municipios.

Las comunidades incomunicadas se redujeron de 288 a 127 y la Comisión Federal de Electricidad reporta un avance casi total en la restauración del servicio.

La presidenta Claudia Sheinbaum supervisó labores en Veracruz y prevé continuar recorridos este fin de semana por otras zonas afectadas.