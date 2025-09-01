Por mayoría, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, aprobaron en lo general y en lo particular, la Ley de Ingresos de la Federación 2026, mediante la cual se espera recaudar diez billones 193 mil millones de pesos. Sin embargo, dice el panista Éctor Jaime Ramírez, para lograrlo se recurrirá a endeudar al país.

“El Gobierno Federal presume que recaudará más de diez billones de pesos en ingresos, pero una cuarta parte, 1.8 billones, provendrá de nueva deuda pública, la mayor en tres décadas. La deuda nacional alcanzará el 52.3 por ciento del PIB y cada mexicano deberá 151 mil pesos, tendrá que trabajar 542 días pagándole un salario mínimo para pagar solamente la deuda que está adquiriendo Morena”.

Para completar la cifra se estima alcanzar ingresos no petroleros por 7.5 billones de pesos, más 1.2 billones por concepto de petróleo. El documento se turnó al Senado para su revisión. (Por Arturo García Caudillo)