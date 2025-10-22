Son ya 78 personas fallecidas producto de las lluvias en cinco entidades, así lo informa la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Ahí en el micrositio pueden ustedes informarse todo el tiempo. Ha habido personas ya localizadas, algunas con la revisión del 079 o el propio gobierno del estado ha buscado y dos personas que no habían sido identificadas y que lamentablemente habían fallecido. Entonces, todos los días se hace esta revisión”.

Por otro lado, recordó que los apoyos a damnificados se estarán entregando en los módulos del Bienestar en las zonas afectadas y consisten en 20 mil pesos por vivienda y uno o dos kits de despensas y un vale para enseres domésticos. Hoy comienza la repartición en Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro y Puebla y el domingo en Hidalgo. (Por Arturo García Caudillo)