Se suspenden las clases presenciales por tiempo indefinido, esta fue la instrucción que el Instituto Tlaquepaque le comunicó a los padres de familia a través de una circular, luego de que se confirmara un caso de sarampión en primaria, explica Sandra Vargas, madre de una estudiante de preparatoria.

“Sí, el día de ayer nos hicieron llegar una circular donde decía que a partir de hoy las clases serían en linea, debido al contagio de sarampión que se había presentado en el nivel de primaria. Los grandes, en mi caso que mi hija está en nivel preparatoria, ellos no tienen contacto con los niños”.

Antes de la suspensión ayer de clases presenciales, se le recomendó a la comunidad escolar vacunarse contra el sarampión, aún cuando tuvieran esquema completo. Aunque no se les dijo cuándo regresarían, se estima de acuerdo a los protocolos oficiales podría ser en 14 días. (Por Gricelda Torres Zambrano)