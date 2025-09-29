Con el reporte de otra persona sin vida en Veracruz, se elevó a 83 el número de fallecidos en México debido a las inundaciones registradas a principios de octubre en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

La última actualización del micrositio del Gobierno federal detalla que tras las afectaciones por las lluvias, Veracruz es el estado que reporta el mayor número de fallecidos, con 37; seguido de Puebla con 23; Hidalgo con 22; Querétaro con una persona sin vida y San Luis Potosí se mantiene sin decesos.

Además, se informó que hasta el momento 16 personas siguen sin ser localizadas, cuatro de ellas en Ilamatlán, Veracruz.