El técnico Javier Aguirre dio a conocer la lista de convovados a la Selección Mexicana Mayor, para la última Fecha FIFA del año, frente a Uruguay y Paraguay los días 15 y 18 de noviembre, respectivamente. La gran novedad es el goleador de las Chivas, Armando González.

Porteros: Raúl Rangel (Chivas), Luis Ángel Malagón (América) y Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Defensas: Israel Reyes (América) Kevin Álvarez (América) César Montes (Lokomotiv) Johan Vásquez (Genoa) Gilberto “Chiquete” Orozco (Cruz Azul) Jesús Gallardo (Toluca) Mateo Chávez (Az Alkmaar)

Mediocampistas: Edson Álvarez (Fenerbahce) Fidel Ambriz (Monterrey) Erik Lira (Cruz Azul) Obed Vargas (Seattle Sounders, EUA) Luis Romo (Chivas) Orbelín Pineda (AEK Atenas, GRE) Erick Sánchez (América) Marcel Ruiz (Toluca) Gilberto Mora (Tijuana).

Delanteros: Roberto Alvarado (Chivas) Alexis Gutiérrez (América) Diego Lainez (Tigres) Raúl Jiménez (Fulham, ING) Germán Berterame (Monterrey) Armando “Hormiga” González (Chivas) Jorge Ruvalcaba (Pumas) y Hirving Lozano (San Diego FC, EUA).

La concentración iniciará el próximo lunes en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México. (Por Martín Navarro Vásquez)