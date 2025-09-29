El Ayuntamiento de Guadalajara informó que en lo que va de la actual administración se han sancionado a 871 personas por tirar basura en la vía pública, de las cuales 745 optaron por servicio comunitario.
Las multas establecidas en el Reglamento de Justicia Cívica van de 2 mil 262 a 226 mil pesos, o bien, arrestos de hasta 36 horas.
Las autoridades indican que estas medidas buscan fomentar corresponsabilidad y mantener a Guadalajara como la ciudad más limpia del país.
Suman 871 personas sancionadas por tirar basura en GDL
