El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco reportó nuevos hallazgos en la fosa ubicada en la colonia Las Pintitas, en El Salto.

Durante la jornada más reciente se localizaron varias bolsas con restos humanos y óseos, con lo que el acumulado asciende a cerca de 40.

La agrupación advirtió que en el sitio también se han encontrado restos calcinados vinculados a un crematorio clandestino.

En el lugar colaboran autoridades como la Comisión de Búsqueda y la Fiscalía estatal. (Foto: Archivo)