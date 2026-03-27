En México, cerca de 2 mil 600 menores de 15 años viven con Virus de Inmunodeficiencia Humana, mientras que la transmisión perinatal es uno de los principales retos, pese a que puede prevenirse casi en su totalidad con detección oportuna y tratamiento.

La organización La Casa de la Sal informó que, mediante el programa Infancia Libre ha logrado que más de mil bebés nacieran sin el virus en 19 años.

Especialistas destacan la importancia del acompañamiento médico antes, durante y después del embarazo para reducir los casos pediátricos.